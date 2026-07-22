Üst üste dört şampiyonluk yaşayan Galatasaray, transfer döneminde şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Bruno Fernandes, Federico Valverde ve Phil Foden gibi birçok yıldızla adı anılan Aslan, şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu’ya imza attırdı. Bu durum taraftarın da sabrını taşırmış durumda… Sosyal medyada “Transferler nerede” etiketiyle durumu sorgulayan sarı-kırmızılılar yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

419 GÜNDÜR 10 NUMARA YOK

İlk hedef Dursun Özbek’in isteğiyle takımın omurgasını korumaktı. Bu konuda başarı sağlansa da eksikliği hissedilen bölgelerde sessiz kalındı. Abdülkerim ve Davinson’la rekabete girecek stoper alınmadı, Mertens’in 419 gün önce çıktığı son maçından beri Aslan’ın 10 numarası da yok. Osimhen’in arkasında ikinci golcüsü bulunmayan Cimbom’da Okan Buruk’un ısrarla vurguladığı kanat ve orta saha rotasyonu da genişlemedi.