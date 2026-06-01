Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde yarış kızışıyor. Her iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesinde olduğu ve kulübü ile oyuncu tarafıyla anlaştığı iddia edilen Serhou Guirassy için Borussia Dortmund'dan resmi açıklama geldi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, Gineli santrfor hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Fenerbahçe’den kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirten Ricken, "Serhou Guirassy için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmuyor. Kendisi son iki sezonda sergilediği etkileyici performansla takımımız için ne kadar kritik bir parça olduğunu kanıtladı. Onu elimizden çıkarmak gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Borussia Dortmund yönetimi, golcü oyuncu için 40 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak. Deneyimli golcünün sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunsa da bu opsiyonun sadece belirli ligleri kapsadığı öğrenildi.