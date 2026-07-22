Süper Lig’de yapılan transferler dikkat çekerken Kasımpaşa’nın teknik direktörü Emre Belözoğlu flaş bir yorum getirdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Belözoğlu, beIN Sports’a konuştu. Belözoğlu, yapılan transferlerle ilgili, "Herkes büyük transferler yapıyor, çok önemli oyuncular getiriyor ülkemize. Yaptıkları transferlere baktığımızda yapay zeka mı gerçek mi diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKLERLE MAKAS AÇILDI

Ligin ilk haftalarındaki fikstürün zorluğuna dikkati çeken Belözoğlu, 7. haftada oynanacak Galatasaray maçına kadar Trabzonspor ve Başakşehir ile de karşılaşacaklarını hatırlattı. Belözoğlu, "Zor bir başlangıcımız olacak. Güçlü kadrolar var. Büyük takımlarla bizim aramızda makas iyice açıldı. Herkes büyük transferler yapıyor, çok önemli oyuncular getiriyor ülkemize." şeklinde konuştu.

DAHA TRANSFERİ TAMAMLAMADIK

Transfer çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Oyun gücü kendini bu ligde konumlandırmak isteyen takımlar için çok önemli ve değerli. Fakat tabii ki bu işin içinde kalite olmazsa olmaz, sonuç almak için. Biz belli bölgelere daha transferlerimizi tamamlamadık. Onlar geldiğinde, takıma uyum sağladıklarında da hemen hemen her takıma karşı planlarımız olacak."