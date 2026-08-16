AKP bünyesinde yürütülen muhalefetten milletvekili ve belediye başkanı transferleri, parti teşkilatlarında giderek büyüyen bir rahatsızlığı beraberinde getirdi. Muhalefet sıralarından partiye kazandırılan isimlere gelecek genel seçimlerde yeniden adaylık sözü verildiği yönündeki iddialar, yıllardır teşkilat çatısı altında mücadele eden mevcut kadrolar arasında büyük bir huzursuzluk yarattı.

TEŞKİLATLAR "ÖNÜMÜZ KAPATILIYOR" GÖRÜŞÜNDE

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın parti kulislerinden sızan bilgilerden aktardığı habere göre, farklı partilerden seçildikten sonra AKP’ye katılan isimlere milletvekilliği garantisi sunulması, teşkilat mensupları tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyor. Gelecek seçimlerde adaylık bekleyen parti içi kadroların, bu durumun kendi siyasi istikballerinin önünü kapatacağı gerekçesiyle yönetime tepkili olduğu aktarılıyor.

AKP YÖNETİMİ TEPKİLERE RAĞMEN DEVAM EDECEK

Parti içinden yükselen tüm bu rahatsızlık seslerine karşın AKP yönetiminin geri adım atmayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye mutabakatı" söylemi doğrultusunda, Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte muhalefet saflarından yeni isimlerin partiye katılması için temasların kesintisiz süreceği ifade ediliyor.

‘AKP BÜYÜYOR, MUHALEFET KÜÇÜLÜYOR’ ALGISI ÖNCELENİYOR

Teşkilattaki huzursuzluğa rağmen transfer politikasında ısrar edilmesinin arkasında ise kamuoyuna verilmek istenen siyasi mesaj yatıyor. AKP kurmayları, muhalefet saflarından katılan her ismin hem "AKP farklı kesimleri kapsayarak büyüyor" algısını pekiştirdiğini hem de transfer olan vekilin şahsi oy potansiyelini partiye taşıdığını değerlendiriyor.