Daha önce İstanbul’daki etkinliğiyle gündem olan dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, bu kez İzmir’de sahneye çıktı. Ancak etkinlik sonrası ortaya çıkan detaylar, sosyal medyada tartışmaları yeniden alevlendirdi.

YİNE 20 DAKİKA KALDI

İzmir’de düzenlenen etkinlikte Travis Scott’ın sahne performansı ve organizasyon koşulları çok sayıda izleyici tarafından eleştirildi. Katılımcılar, bilet fiyatlarının 14 bin TL ile 40 bin TL arasında değiştiğini belirtirken, sanatçının sahnede yaklaşık 20 dakika kaldığını ifade etti.

AŞIRI KALABALIK NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞANDI

Etkinliğe katılan bazı izleyiciler, mekanın aşırı kalabalık olduğunu ve alanın sıkışık yapısı nedeniyle zor anlar yaşandığını iddia etti.

MASKEDEN VAZGEÇMEDİ

Organizasyonda dikkat çeken bir diğer detay ise Travis Scott’ın sahne performansını yüzü maskeli şekilde gerçekleştirmesi oldu. İstanbul’daki etkinlikte olduğu gibi İzmir’de de yüzünü kapatarak sahne alan rapçinin bu tavrı sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

FLAŞLI ÇEKİM YASAKLANDI

Ayrıca etkinlikte flaşlı çekim yapılmasına izin verilmemesi de katılımcıların tepkisini çeken unsurlar arasında yer aldı. Bazı izleyiciler, hem organizasyon şartlarını hem de performans süresini eleştirerek etkinliği sosyal medyada gündeme taşıdı.

Travis Scott cephesinden ise İzmir etkinliğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.