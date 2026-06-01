Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın İstanbul'da katıldığı "konser", yargıya taşındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, etkinliğe katılan bir vatandaş, Scott'ın sahnede yaklaşık 20 dakika performans sergilemesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

'TÜRKİYE'DE YENİDEN KONSER VERECEĞİM'

Bu arada ünlü rapçi Travis Scott, Türkiye'de yeniden konser vereceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan rapçi, "Bir arkadaşımın partisi için gelmiştim. Türkiye'de yeniden sahne almak için sabırsızlanıyorum" dedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmaların ardından etkinliği düzenleyen TemaCC'nin kurucusu Taylan Özcan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Organizatör firma etkinliğin bir konser değil, "özel deneyim gecesi" olarak planlandığını öne sürdü.

Açıklamada, etkinliğin en başından itibaren Scott'ın hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir "deneyim gecesi" olarak kurgulandığı, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, "Hosted by Travis Scott" konseptinde bir etkinlik olarak duyurulduğu ifade edildi.

Organizatör tarafından yapılan açıklamaya göre Scott gece boyunca etkinlik alanında bulundu, yaklaşık 1 saat boyunca organizasyona ev sahipliği yaptı ve ardından yaklaşık 20 dakikalık canlı performans sergiledi.

TemaCC, yaşanan organizasyonun geleneksel bir konserden çok özel bir buluşma ve deneyim etkinliği olduğunu savunurken, etkinliğin uluslararası konseptlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.