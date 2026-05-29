TemaCC organizasyonuyla Tersane İstanbul'da düzenlenecek konserin sahne açılışını, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı yapacak. Scott, son yıllarda yayımladığı "Utopia", "Astroworld" ve "Birds in the Trap Sing McKnight" albümleriyle dünya müzik listelerinde önemli başarılar elde etti. "Sicko Mode", "Goosebumps" ve "FE!N"in aralarında olduğu parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Scott, enerjik sahne performanslarıyla tanınıyor. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılması beklenen organizasyon için kapılar saat 16.00'da açılacak. Etkinliğin biletleri ise "bugece.co" üzerinden satışa çıkarıldı.

