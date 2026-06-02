Türkiye'de sahne alacağı beklentisiyle binlerce kişinin katıldığı Travis Scott etkinliği gündemdeki yerini koruyor. Kısa süre sahnede kalması ve birçok izleyicinin sanatçıyı göremediğini belirtmesi üzerine eleştirilerin odağına yerleşen Scott, sosyal medyada yaptığı açıklamayla etkinliğin bir konser değil, arkadaşının özel gününe ev sahipliği yapmak amacıyla düzenlenen bir organizasyon olduğunu ifade etti.

SAHNEDE YALNIZCA 18 DAKİKA KALDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ve bilet fiyatlarının 50 bin Türk Lirası'na kadar ulaştığı Travis Scott etkinliği, organizasyonun ardından yoğun eleştirilere konu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda katılımcı, etkinlik boyunca Travis Scott'u net şekilde göremediğini ve yaşadıkları deneyimin beklentilerini karşılamadığını dile getirdi. Bazı hayranlar ise dünyaca ünlü rapçinin sahnede yalnızca yaklaşık 18 dakika kaldığını öne sürerek organizasyona tepki gösterdi.

Etkinliğin ardından yaşanan tartışmalar büyürken, bir izleyicinin organizasyonla ilgili suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.

''ÇOK YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE''

Gelen eleştiriler sonrası Travis Scott, Instagram hesabından bir açıklama yayımladı. Ünlü sanatçı açıklamasında Türkiye'ye bir konser vermek amacıyla değil, arkadaşının özel gününü kutlamak için geldiğini belirtti.

Scott paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki tüm çılgın hayranlara (ragers) sesleniyorum; buraya sadece bir arkadaşımın büyük gününü kutlamak için bir partiye ev sahipliği yapmaya geldim. Gerçekten sahne alıp performans sergilemek için tekrar gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum; özellikle de kardeşimin konserinin ne kadar coşkulu geçtiğini gördükten sonra. Türkiye'deki çılgın hayranlarla bir gün buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çok yakında görüşmek üzere."

Travis Scott'ın açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar organizasyonun tanıtım biçiminin beklentileri yükselttiğini savunurken, bazı hayranlar ise sanatçının ilerleyen dönemde Türkiye'de tam kapsamlı bir konser vereceği mesajını olumlu karşıladı.