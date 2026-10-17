Ücretsiz tren seyahati hakkı bulunan vatandaşları ilgilendiren yeni uygulama 29 Ekim'de başlıyor. Engelli, gazi ve şehit yakınları başta olmak üzere hak sahipleri, dijital doğrulama sistemiyle ek belge göstermeden ücretsiz bilet alabilecek.

ÜCRETSİZ BİLET İÇİN KİMLİK YETERLİ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı.

Yeni sistemde vatandaşların T.C. kimlik numaraları üzerinden hak sahipliği otomatik olarak kontrol edilecek. Ücretsiz biletler internet sitesi, mobil uygulama veya gişelerden alınabilecek. Yolculuk sırasında biletle birlikte T.C. kimlik kartının gösterilmesi yeterli olacak.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ KABUL EDİLMEYECEK

Pasaport veya sürücü belgesiyle seyahat edenlerin hak sahipliği kartını ya da Engelsiz Mobil uygulamasındaki canlı karekodlu dijital belgeyi göstermesi gerekecek. Ekran görüntüsü, fotoğraf ve PDF formatındaki belgeler kabul edilmeyecek.

Yeni uygulamayla birlikte 2014'ten bu yana sistemde bulunan ücretsiz ve indirimli seyahat kayıtları pasif hale getirilecek. Hak sahipliği sorgusu olumsuz sonuçlanan vatandaşların ise ilgili il veya ilçe müdürlüklerine başvurması gerekecek.