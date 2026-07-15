Kaza, öğle saatlerinde Muş’un Bağlar Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile, geçitten geçtiği sırada tren çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca (21), Deniz Uygur (20) ve Abdullah Şavlı (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.