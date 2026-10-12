İstasyonlarda giderek büyüyen kuş sorunu, yolcuların şikayetlerine neden olurken ulaşım altyapısını da olumsuz etkiliyor. Daha önce kullanılan çeşitli önlemlerin ardından Boston'daki toplu taşıma yönetimi, çözümü yırtıcı kuşların doğal caydırıcılığında aramaya başladı.

İSTASYONLARDA ŞAHİNLER GÖREV YAPABİLİR

Massachusetts Körfezi Ulaşım İdaresi (MBTA), güvercin, martı ve sığırcık gibi kuşların istasyonlardan uzaklaştırılması amacıyla uzmanlardan görüş istedi.

Yetkililer, kuşların yiyecek ve barınak bulmak için istasyonlara yerleştiğini, dışkılarının ise hijyen sorunlarına ve altyapıda aşınmaya yol açabildiğini belirtti.

Bugüne kadar kuşları uzak tutmak için ağlar ve çeşitli engeller kullanıldı. Ayrıca bakım tesislerinde başlatılan uygulama kapsamında yüzlerce güvercin yakalanarak başka bölgelere taşındı.

Yeni öneride ise eğitimli yırtıcı kuşların belirli aralıklarla istasyonlara getirilmesi ve güvercinlerin bu alanları terk etmesinin sağlanması hedefleniyor.

BENZER YÖNTEM 12 İSTASYONDA UYGULANIYOR

Boston'da değerlendirilen yöntemin bir örneği, ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde uygulanıyor. BART adlı toplu taşıma kuruluşu, 2022 yılında başlattığı program kapsamında eğitimli şahinleri kullanıyor.

Genişletilen uygulamada şahinler, bakıcıları eşliğinde 12 istasyonda dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yırtıcı kuşların varlığı, güvercinlerin bu alanlardan uzaklaşmasını sağlıyor.

Boston'daki ulaşım yönetimi ise uzmanlardan gelen iki yanıtı değerlendiriyor. Henüz kesin karar verilmezken yöntemin uygun bulunması halinde ilk olarak pilot uygulama başlatılması bekleniyor.