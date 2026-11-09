Başkent Tokyo'nun Şinjuku bölgesindeki Yotsuya İstasyonu'nda hayata geçirilen uygulamanın arkasından ilginç bir amaç çıktı. Demiryolu şirketi, istasyon çevresinde uzayan otları temizlemek için makineler yerine keçilerden yararlanmaya karar verdi.

OT TEMİZLİĞİNİ İKİ KEÇİYE EMANET ETTİLER

Japon demiryolu şirketi JR East tarafından başlatılan uygulama kapsamında, istasyonun yakınındaki yaklaşık 900 metrekarelik yeşil alana iki beyaz keçi yerleştirildi. Hayvanlar, bölgedeki yabani otları yiyerek doğal bir temizlik görevi üstlendi.

Bir yaşındaki erkek keçi Nagi ile iki yaşındaki dişi keçi Pokke, 9 Ekim'de otlamaya başladı. İstasyon çalışanlarının önerisiyle hayata geçirilen uygulamada, düzenli olarak insan gücü gerektiren ot temizliği çalışmalarına alternatif oluşturulması hedefleniyor.

Keçilerin bulunduğu alana dinlenebilmeleri için küçük bir barınak da kuruldu. Hayvanların su ve beslenme ihtiyaçları istasyon çalışanları tarafından karşılanırken sağlık durumları da düzenli olarak takip ediliyor.

İSTASYONUN YENİ GÖZDELERİ OLDULAR

Tokyo'nun işlek bölgelerinden birinde otlayan keçiler, kısa sürede çevredeki insanların dikkatini çekti. İşe ve okula gidenler hayvanları izlemek için durmaya başlarken bazı vatandaşlar da fotoğraf çekerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Özellikle öğrencilerin ve çalışanların ilgi gösterdiği Nagi ile Pokke, istasyonun önünde beklenmedik bir ziyaretçi yoğunluğu oluşturdu. Keçilerin sakin şekilde otladığı görüntüler sosyal medyada da geniş ilgi gördü.

Aralık ayına kadar sürmesi planlanan uygulama, alandaki otların daha erken tükenmesi halinde sona erecek. Demiryolu şirketi, keçilerle ot temizliği yöntemini gelecek yılın ilkbaharında aynı istasyonda yeniden uygulamayı da planlıyor.