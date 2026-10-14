Fransa ulusal demiryolu işletmecisi SNCF, atıl durumdaki demiryolu hatlarını güneş enerjisi santrallerine dönüştürmek amacıyla "SOLVEIG" adlı yeni bir sistemi test etmeye başladı.

Paris'in batısındaki Achères teknik merkezinde Ocak 2025'te başlatılan altı aylık pilot projede, tekerlekler üzerine monte edilmiş sekiz adet güneş paneli doğrudan kullanılmayan hatların üzerine yerleştirildi.

SİSTEM TAŞINABİLİR VE GERİ SÖKÜLEBİLİR ÖZELLİKTE

SNCF'in tasarım ajansı AREP, grubun inovasyon birimleri ve SNCF Renouvelables ortaklığında geliştirilen SOLVEIG sistemi, kalıcı bir zemin çalışması veya beton dökme işlemi gerektirmiyor. Üniteler, eviriciler ve depolama bataryaları ile birlikte standart bir yük konteyneri içinde taşınarak teleskobik bir kol vasıtasıyla raylara yerleştiriliyor. Rayların kendisini temel olarak kullanan sistem, ihtiyaç halinde hattan tamamen sökülerek başka bir alana nakledilebiliyor.

1000 MEGAVAT GÜNEŞ ENERJİSİ

Fransa'nın en büyük elektrik tüketicisi ve ikinci büyük mülk sahibi konumundaki SNCF, 2030 yılına kadar arazilerinde 1.000 megavatlık tepe güneş enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapasitenin, kurumun mevcut elektrik ihtiyacının %15 ila %20'sini karşılaması öngörülüyor. Temmuz 2023'te kurulan SNCF Renouvelables birimi üzerinden yürütülen çalışmalarla, Atıl hatların yanı sıra peron sundurmaları ve demiryolu arazilerinin güneş enerjisi potansiyeli haritalandırılıyor.

İSVİÇRE'DE AKTİF HATLARDA PARALEL TEST YÜRÜTÜLÜYOR

SNCF, atıl hatlardaki SOLVEIG projesinin yanı sıra aktif tren trafiğinin sürdüğü hatlarda da benzer bir teknolojiyi takip ediyor. İsviçreli Sun-Ways şirketinin Neuchâtel kantonundaki Buttes bölgesinde 24 Nisan 2025'te başlattığı projeye ortak olan SNCF, yolcu trenlerinin kullandığı 100 metrelik hatta yerleştirilen 48 panelin etkilerini inceliyor.

Nisan 2028'e kadar sürecek bu çalışmada; panellerin parlaması, hat denetimi, bakım süreçleri ve kirlenme gibi etkenler değerlendiriliyor.

Achères'de yürütülen altı aylık deneme sürecinin ardından elde edilecek performans ve dayanıklılık verileri, SOLVEIG sisteminin prototip aşamasından seri uygulamaya geçip geçmeyeceğini belirleyecek.