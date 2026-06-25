Balast taşları yalnızca rayları desteklemekle kalmıyor. Yağmur suyunun zeminde birikmesini engelleyerek suyun hızla tahliye edilmesini sağlıyor, böylece rayların altında çamur oluşmasının ve zeminin yumuşamasının önüne geçiyor. Bu sayede trenler yüksek hızlarda bile daha güvenli şekilde yol alabiliyor.

TİTREŞİMİ VE DARBEYİ AZALTIYOR

Trenler geçerken raylara büyük miktarda titreşim ve baskı uyguluyor. Keskin kenarlı balast taşları birbirine kenetlenerek bu kuvvetleri emiyor ve rayların hareket etmesini engelliyor. Aynı zamanda titreşimi azaltarak hem rayların hem de traverslerin daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor.

Yuvarlak çakıl taşları ise birbirinin üzerinden kolayca kaydığı için demir yollarında kullanılmıyor. Bu nedenle balast olarak yalnızca sert ve köşeli kırma taşlar tercih ediliyor.

RAYLARIN YERİNİ KORUYOR

Balast tabakası, sıcaklık değişimleri nedeniyle raylarda meydana gelen genleşme ve büzülme sırasında da önemli görev üstleniyor. Rayların yatay veya dikey yönde kaymasını zorlaştırarak hattın geometrisini koruyor ve bakım ihtiyacını azaltıyor.

Demir yolu ekipleri zamanla ezilen veya kirlenen balast taşlarını düzenli olarak temizliyor ya da yenileriyle değiştiriyor. Böylece ray hattının güvenliği korunurken trenlerin daha konforlu ve güvenli şekilde seyahat etmesi sağlanıyor.