Çin'in Jiangsu, Zhejiang ve Şanghay bölgelerini birbirine bağlamak amacıyla 2020 yılında başlatılan 163,54 kilometre uzunluğundaki yüksek hızlı demiryolu projesi, son aşamasına gelindiğinde beklenmedik bir engel ile karşılaştı. Köydeki tüm komşularının hükümetin tazminat teklifini kabul etmesine rağmen, mülkünü boşaltmayı reddeden bir ailenin talepleri nedeniyle inşaat süreci iki yıl boyunca sekteye uğradı.

14 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKAN TALEPLER

Yerel yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, mülk sahibi başlangıçta metrekare başına 100.000 yuan (yaklaşık 14.000 $) talep etti. Ancak görüşmeler ilerledikçe bu rakam iki katına çıkarılarak metrekare başına 200.000 yuan'a ulaştı. Toplamda 14 milyon dolara tekabül eden bu talep, resmi tazminat yönetmeliklerinin çok üzerinde olduğu gerekçesiyle yetkililer tarafından reddedildi.

Hükümetin daha önce aileye sunduğu paket şu kalemlerden oluşuyordu:

5 milyon yuan (yaklaşık 700.000 $) nakit ödeme.

Eski mülkleriyle aynı boyutlarda üç adet yeni konut.

BİNA ULUSAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine inşaat firmaları, 38 milyar yuanlık projeyi durdurmak yerine evin her iki yanına demiryolu köprülerini inşa ederek mülkü fiziksel olarak izole etti. "Çivi ev" olarak adlandırılan yapının yüksek viyadükler arasında kalmış görüntüleri, insansız hava araçları tarafından kaydedilerek ulusal medyada geniş yer buldu.

YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARINDAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

İki yıl süren gergin bekleyişin ardından, mülk sahibi Zhang’ın yoğun medya ilgisi ve çevresel baskılar nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. Mevcut yaşam koşullarının sürdürülemez olduğunu kabul eden Zhang, ailesiyle birlikte hükümetin resmi düzenlemeler çerçevesindeki ilk teklifini kabul etme kararı aldı.