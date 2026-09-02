Kore Demiryolu Araştırma Enstitüsü (KRRI) tarafından geliştirilen teknoloji, özellikle sıcak hava dalgalarında rayların 60 derecenin üzerine çıkmasıyla oluşabilecek deformasyon riskini azaltmayı amaçlıyor. Sistem, su kullanılmadan çalışmasıyla mevcut soğutma yöntemlerinden ayrılıyor.

GÜNEŞ IŞINLARININ YÜZDE 85'İNDEN FAZLASINI YANSITIYOR

Geliştirilen özel kumaş doğrudan rayların üzerine yerleştiriliyor ve mıknatıslarla sabitleniyor. Çok katmanlı yapıdaki malzemede fiberglas tabakaların yanı sıra güneş ışınlarının yüzde 85'inden fazlasını yansıtan özel bir kaplama bulunuyor.

Böylece güneş enerjisinin ray tarafından emilmesi önemli ölçüde azaltılıyor. Araştırmacılar, sistemin en büyük avantajlarından birinin suya ihtiyaç duymaması olduğunu belirtiyor. Günümüzde rayları serinletmek amacıyla kullanılan su püskürtme sistemleri hem sürekli su tüketiyor hem de ek altyapı ve işletme maliyetleri oluşturuyor.

Teknolojinin ilk saha denemeleri Güney Kore'deki Gwangju demiryolu hattında gerçekleştirildi. Ardından sistem Jungbu İç Hat'ta, KTX-EUM yüksek hızlı trenlerinin aktif olarak çalıştığı Suanbo Oncheon-Salmi bölümünde uzun süreli teste alındı. Denemelerde ray sıcaklığının 10,9 derece düştüğü tespit edildi.

300 KİLOMETRE HIZLA GEÇEN TRENLERLE TEST EDİLDİ

Araştırmacılar yalnızca soğutma performansını değil, kumaşın yüksek hızlı trenlerin oluşturduğu güçlü hava akımına karşı dayanıklılığını da test etti. Malzeme, saatte 300 kilometre hızla hareket eden KTX trenlerinin oluşturduğu hava akımına rağmen rayların üzerinde kalmayı başardı.

Manyetik bağlantı sistemi saniyede 66 metreye ulaşan rüzgara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Kumaşın raydan ayrılmasını önlemek amacıyla sisteme iki aşamalı ek sabitleme mekanizması da eklendi. Yapılan dayanıklılık testleri ise malzemenin performansını 10 yıldan uzun süre koruyabileceğini gösterdi.

KRRI ayrıca kumaşın raylara döşenmesini ve yaz mevsimi sona erdiğinde toplanmasını otomatikleştiren özel bir makine geliştirdi. Sistem önce ray yüzeyini temizliyor, ardından kumaşı yerleştiriyor ve gerektiğinde tekrar toplayabiliyor. Saatte 2 kilometrenin üzerinde ilerleyebilen ekipman yalnızca iki çalışan tarafından taşınıp kurulabiliyor.

Araştırma sonuçları Construction and Building Materials dergisinde yayımlandı. Teknolojinin ticarileştirilmesi için de PITCHCABLE şirketiyle teknoloji transferi anlaşması yapıldı. Araştırmacılar ilerleyen dönemde aynı yöntemin yalnızca demiryollarında değil, aşırı ısınmanın sorun oluşturduğu bina dış cepheleri ve yol kenarındaki yapılarda da kullanılabileceğini belirtiyor.