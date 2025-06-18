Dehşet veren olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda meydana geldi

. İddiaya göre, Aliağa istikametinden Torbalı istikametine giden İZBAN'a binen M.D., Havalimanı İstasyonu'nda trende sigara içip diğer yolcuları rahatsız etti.

Bunun üzerine vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla M.D., Cumaovası İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirildi. M.D., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ile H.K.'ya (37) saldırdı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D. polis tarafından gözaltına alınırken, Alsaç ile H.K. ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Alsaç, 17 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerinde; şüphelinin trende dengesiz hareketlerde bulunduğu ve sonrasında yaşanan arbede yer aldı.

BAYRAMDA TAHLİYE OLMUŞ

Ayrıca Alsaç'ın 1,5 yıl önce ameliyatla kalp kapakçığının değiştiği ve aldığı yumruk darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Diğer yandan şüpheli M.D.'nin daha önce İZBAN'da buna benzer iki ayrı olaya daha karıştığı ve tutuklandığı, bayramda cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

İZBAN'DAN YAZILI AÇIKLAMA

İZBAN'dan dün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Tren içinde sigara içen ve kapıları tutarak setin hareket etmesini engelleyen bir yolcuya, Adnan Menderes İstasyonu'nda güvenlik görevlilerimiz müdahale etti. Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirilen şahıs, tüm uyarılara rağmen agresif hareketlerini sürdürmeye devam edince güvenlik görevlilerimiz ile şahıs arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede 7 yıldır İZBAN'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Seydihan Alsaç kafasından yaralanarak, yere düştü. Şahıs, yerdeki güvenlik görevlimizin göğsüne düştü. Olaylara, istasyona çağrılan polis ekipleri müdahale etti, şahıs karakola götürülürken, güvenlik görevlimiz Seydihan Alsaç ise hastaneye kaldırıldı. Göğsüne aldığı darbe nedeniyle tedavi altına alınan ve bugün anjiyosu yapılan Alsaç, damar yırtılması nedeniyle ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Üzüntümüzün büyük olduğunu belirtir, özel güvenlik görevlimiz Seydihan Alsaç'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Seydihan Alsaç'ın cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay sırasında madde etkisinde olduğu öğrenilen Mehmet Dinçer ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mehmet Dinçer'in 'Hırsızlık', 'Hakaret' ve 'Memura mukavemet' gibi 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın kardeşi Ayhan Alsaç (43), "İZBAN'da yaşanan bu tür olayların artık son bulmasını istiyoruz. Özellikle madde bağımlısı kişilere yönelik gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor. Kardeşimin ölümüne neden olan şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Alsaç'ın kayınbiraderi Sedat Çolak (41) ise "Ben de aynı işi yapıyorum. Sigara içtiği için uyarıyor, şüpheli saldırıyor. Hastaneye kaldırılıyor ama kurtarılamıyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması gerekiyor. Seydihan'ın savunma aracı bile yoktu. Asgari ücretle çalışan bu insanlara bağrılıyor, hakaret ediliyor. Saldırıya uğruyorlar. Dava süreci de uzun sürecektir ama sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

'İLLA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU?'

TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Uğur Başak da yaşananlara tepki göstererek, "Bu olay hepimizi derinden üzdü. Benzer olayları sık sık yaşıyoruz. Bazı istasyonlarda personel yetersizliği var. Madde etkisinde olan bir yolcu için anons geliyor ama bu güvenlik görevlisinin tek başına müdahale edebileceği bir konu değil. Aslında bu tür durumlarda polis desteği şart. Daha önce bıçaklanan birçok arkadaşımız oldu. Şimdi ise bir meslektaşımızı kaybettik. Önlem alınması için illa birinin ölmesi mi gerekiyordu? Konuyla ilgili gereğinin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.