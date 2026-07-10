Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yöneticileriyle 1. Lig kulüplerinin başkan, yönetici veya temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Mecnun Otyakmaz, 1. Lig'in önemine değinerek, yeni sezonda lige yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'a "Hoş geldiniz." dedi. HEYECAN 7 AĞUSTOS BAŞLIYOR 1.Lig'de 20 takımla oynanacak yeni sezon 7 Ağustos'ta başlayacak. TFF Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak sezonda 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ardından devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. İlk haftanın fikstürü: Iğdır FK-Fatih Karagümrük Pendikspor-Batman Petrolspor Antalyaspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü Bandırmaspor-İstanbulspor SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor Ümraniyespor-Mardin 1969 Boluspor-Manisa FK Vanspor FK-Kayserispor Sivasspor-Esenler Erokspor Bodrum FK-Bursaspor

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