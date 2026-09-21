Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, teknoloji altyapısı ve geniş marka ekosisteminden aldığı güçle alışveriş deneyimini farklı müşteri beklentilerine göre çeşitlendirmeyi sürdürüyor. Bu yaklaşımın yeni adımı olarak hayata geçirilen Trendyol Luxe, “Lüksün Yeni Yolu” söylemiyle Trendyol uygulaması içerisinde tasarım dili ve marka dünyasıyla ayrışan özel bir alan sunuyor.

Trendyol Luxe’ün kullanıcı deneyimi, klasik ürün listeleme yaklaşımının ötesinde seçki ve keşif odaklı olarak tasarlandı. Markalara özel sayfalar, kombini tamamlama deneyimi, daha güçlü içerik standartları ve editoryal yaklaşım sayesinde kullanıcılar yalnızca aradıkları ürüne değil, markaların dünyasına ve farklı stil önerilerine de ulaşabiliyor.

“ Trendyol’daki alışveriş deneyimini zenginleştiriyoruz”

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Trendyol Luxe’e ilişkin şunları söyledi:

“Trendyol olarak teknolojiyi yalnızca alışverişi kolaylaştıran bir araç değil, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara farklı deneyimler sunmamızı sağlayan temel güçlerden biri olarak görüyoruz. Günümüzde kullanıcılarımızın beklentileri de değişiyor; yalnızca ürüne ulaşmak değil, keşfetmek, markanın dünyasını tanımak ve kendilerine özel bir deneyim yaşamak istiyorlar.

Trendyol Luxe tam da bu anlayışla, teknoloji altyapımızla destekleyerek hayata geçirdik. Kişiselleştirme 2.0’ olarak tanımladığımız yeni aşamada, kullanıcıların yalnızca ne aradığını değil, ne keşfetmek isteyebileceğini de anlamaya odaklanıyoruz. Luxe’te de bu teknoloji gücünü içerik ve keşifle bir araya getirerek daha kişisel ve ilham veren bir alışveriş deneyimi oluşturmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde marka ve ürün dünyamızı genişletirken, içerik ve teknoloji yatırımlarımızla Luxe deneyimini geliştirmeye ve farklı ilgi alanlarına göre özelleştirmeye devam edeceğiz. İlerleyen aşamalarda ise bu deneyimi uluslararası kullanıcılara da açarak Türkiye’nin tasarım gücünü daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz.”

Trendyol Luxe’ün kullanıcıların alışık olduğu Trendyol deneyimi üzerinden inşa edildiğini belirten Trendyol Ticari Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Anlı: “Trendyol Luxe ile global markaları ve Türkiye’nin güçlü tasarım markalarını; giyimden aksesuara, ayakkabı ve çantadan kozmetiğe uzanan geniş bir ürün dünyasında kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız yeni bir uygulamaya geçmeden, alışık oldukları Trendyol kolaylığı içinde bu dünyayı keşfedebiliyor. ‘Lüksün Yeni Yolu’ yaklaşımıyla, premium alışverişi daha fazla keşif ve içerikle zenginleştiriyoruz” dedi.

Trendyol Luxe; giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta, kozmetik, ev ve elektronik kategorilerindeki 400’den fazla dünya markasından imza seçkiler ve 200 bini aşkın ürün seçeneğini kendine özgü bir keşif dünyasında sunuyor.