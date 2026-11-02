Türkiye’nin en sevilen moda uygulaması Trendyolmilla, her yaşa ve tarza hitap eden geniş ürün yelpazesiyle kış stiline yön veren parçaları moda tutkunlarının beğenisine sunmayı sürdürüyor. 2–11 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek “Süper Moda İndirimleri” kampanyası, sezonun koleksiyonlarını alışveriş fırsatlarıyla bir araya getiriyor.

500 TL altı ürünlerden net yüzde 40 indirime uzanan fırsatlar

Süper Moda İndirimleri’nde; 500 TL altı ürünler, çok satan ürünler, son 30 günün en düşük fiyatları, sepet indirimleri, günün kuponları, flaş ürünler ve kasa önü indirimleri gibi farklı fırsatlar sunulacak. 20 binden fazla ürünü kapsayan indirimlerin yanı sıra, belirli ürün gruplarında net yüzde 40 indirim uygulanacak. Kampanyanın çoklu alışveriş avantajları arasında “5 al 4 öde” ve üçüncü üründe yüzde 50’ye varan indirimler yer alacak. 399 TL, 499 TL ve 599 TL sabit fiyat seçenekleri de kullanıcılarla buluşacak.

Alışveriş tutarına göre 500 TL’ye varan kupon avantajı

Kampanyaya özel indirim fırsatları arasında 750 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL, 1.250 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL, 3.500 TL ve üzeri alışverişlerde ise 500 TL indirim kuponları yer alacak. Trendyolmilla’dan ilk kez alışveriş yapacak kullanıcılar da 300 TL ve üzeri ilk siparişlerinde 100 TL indirim fırsatından yararlanabilecek.

Ödeme kolaylıkları kapsamında, farklı bankalara özel olarak 750 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 3 taksit, 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde ise peşin fiyatına 6 taksit seçenekleri devam edecek.

Teslimattan iadeye alışverişi kolaylaştıran uygulamalar

Trendyolmilla, 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat sunacak. Kampanya döneminde tahmini teslimat tarihi ve ertesi gün teslimat uygulamalarının yanı sıra, belirli koşullar kapsamında ‘erken ücret iadesi’ uygulaması da sunulacak.

Marka, bu yıl Süper Moda İndirimleri’nde farklı stil ve ihtiyaçlara hitap eden koleksiyonlarını alışveriş avantajlarıyla buluşturarak kış gardıroplarına eşlik etmeyi hedefliyor.