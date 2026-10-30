Aswan kentinden İskenderiye’ye sefer yapan yolcu treninde arama yapan güvenlik güçleri, bir klima teknisyenine ait çantanın içine gizlenmiş büyük mavi bir plastik bidonda 30 yavru timsah ele geçirdi. Asyut Tren İstasyonu'na gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, boyları 20 ila 25 santimetre arasında değişen yavru sürüngenleri koruma altına alarak olaya el koydu. Kaçak yollarla taşınmaya çalışılan timsahlar, sağlık kontrollerinin yapılması ve rehabilite edilmeleri amacıyla derhal Asyut Valiliği sınırları içindeki Vadi El-Asyuti Doğal Koruma Alanı'na teslim edildi. DOĞAL YAŞAMLARINA KAVUŞTURULACAK Çevre İşleri Ajansı yetkilileri, gerekli bakım ve gözetim sürecinin ardından yavru timsahların ait oldukları Aswan’daki Nasır Gölü'ne bırakılarak yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturulacağını açıkladı. Akıllara durgunluk veren olayın ardından açıklamalarda bulunan Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Dr. Manal Awad ise yaban hayatı kaçakçılığına karşı tavizsiz mücadelenin süreceğini belirtti. Biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması için denetimlerin artırılacağını vurgulayan Bakan Awad, şüpheli şahıs hakkında yasal sürecin başlatıldığını ve kaçakçılık girişimine hızla müdahale eden ekiplerin titiz çalışmasının takdirle karşılandığını kaydetti.

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