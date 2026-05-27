Projede kullanılan 'maglev' teknolojisi sayesinde trenler raylara temas etmeden hareket ediyor. Güçlü manyetik sistemlerle havada birkaç santimetre yükselen trenlerin, klasik hızlı trenlere göre çok daha sessiz ve hızlı çalışabildiği belirtiliyor.

İLK ETABIN 2034’TEN SONRA AÇILMASI BEKLENİYOR

Projenin ilk etapta Tokyo ile Nagoya arasındaki yaklaşık 286 kilometrelik bölümü kapsadığı belirtiliyor. Başlangıçta hattın 2027’de açılması planlanıyordu. Ancak tünel çalışmaları, çevresel itirazlar ve dağlık bölgelerde yaşanan mühendislik sorunları nedeniyle proje ertelendi.

Japon basınında yer alan bilgilere göre hattın ilk bölümünün 2034 yılından önce tamamlanmasının zor olduğu değerlendiriliyor. Projenin Osaka’ya kadar uzatılmasının ise 2037 sonrasına kalabileceği belirtiliyor.

Tokyo ile Nagoya arasındaki yolculuk süresinin yaklaşık 40 dakikaya düşmesi bekleniyor. Mevcut hızlı trenlerde aynı rota yaklaşık 1 saat 30 dakika sürüyor.

DAĞLARIN ALTINDAN GEÇECEK

Projeyi dünyanın en zor mühendislik çalışmalarından biri haline getiren detaylardan biri ise güzergah oldu. Japonya’nın dağlık yapısı nedeniyle hattın yaklaşık yüzde 86’sının tünellerden geçeceği belirtiliyor.

Özellikle Japon Alpleri’nin altına açılan dev tünellerde çalışmaların yıllardır sürdüğü ifade ediliyor. Bazı bölgelerde kazı derinliğinin yüzlerce metreye ulaştığı belirtilirken, mühendisler deprem riskine karşı özel güvenlik sistemleri geliştirildiğini söylüyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK DEV PROJE

Chuo Shinkansen’in toplam maliyetinin on milyarlarca doları bulabileceği belirtiliyor. Projenin ana işletmecisi olan Central Japan Railway Company (JR Central), hattın gelecekte Osaka’ya kadar uzatılmasını planlıyor.

Tam kapasiteyle hizmete girdiğinde sistemin yalnızca ulaşım süresini azaltması değil, Japonya’daki ekonomik hareketliliği de artırması bekleniyor. Özellikle iş dünyası açısından Tokyo, Nagoya ve Osaka arasındaki bağlantının büyük ölçüde hızlanacağı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre proje başarılı olursa manyetik levitasyon teknolojisi gelecekte farklı ülkelerdeki hızlı tren sistemleri için de örnek olabilir. Chuo Shinkansen, şimdiden dünyanın en iddialı ulaşım projelerinden biri olarak gösteriliyor.