Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide üzücü bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde kalp krizi geçiren Fenerbahçe taraftarı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. KADIKÖY'DE ACI OLAY Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ikinci yarısında tribünlerde bulunan bir Fenerbahçe taraftarı aniden rahatsızlandı. Taraftarın kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi üzerine sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu. Tribünde yaşanan olayın ardından taraftarı hayata döndürmek için yoğun çaba harcandı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Fenerbahçe taraftarı kurtarılamadı. Derbi sırasında yaşanan acı olayın ardından taraftarın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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