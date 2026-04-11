İstanbul’da altyapı düzeyinde oynanan bir futbol karşılaşması, tribünlerde yaşanan tehlikeli bir olay nedeniyle gölgede kaldı. Beşiktaş ile Sarıyer SK’nın U13 takımları arasında oynanan müsabakada, taraftarların yaktığı meşaleler bir çocuğun yaralanmasına yol açtı.

ACIYLA BAĞIRINCA FARK EDİLDİ

Karşılaşma sırasında tribünde bulunan bazı taraftarlar tarafından yakılan meşalelerden çıkan kıvılcımlar ve yoğun duman, sahaya ve seyircilere doğru yayıldı.

Bu esnada meşalelerden çıkan parçalar ve yoğun duman tribünde bulunan küçük yaştaki bir kız çocuğunun gözüne isabet etti. O anlar kaydedilen görüntülere yansıdı. Kız çocuğu ağlayarak 'gözüme girdi' diyerek bağırdı.

Olayın ardından çevrede bulunan görevliler ve ailelerin müdahalesiyle çocuk hızla hastaneye kaldırıldı. Doktorların ilk incelemelerinde, kız çocuğunun gözünde hasar oluştuğu ve görme bulanıklığı yaşadığı tespit edildi.