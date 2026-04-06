Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta 58 kişiyle birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'rüşvet', 'suç örgütü kurma ya da üye olma' gibi çeşitli suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Söz konusu operasyona CHP'den sert tepki gelirken, Bozbey'e destek verenler arasında Bursasporlu on binlerce taraftar da yer aldı.



STADYUM 'MUSTAFA BOZBEY' TEZAHÜRATLARI İLE İNLEDİ



Bursaspor taraftarlığı ile bilinen Bozbey'e destek vermek amacıyla, 2. Lig'de oynanan Bursaspor-Mardin 1969 Spor karşılaşmasında tribünleri dolduran taraftarlar, maç boyunca "Mustafa Bozbey" şeklinde bağırarak tezahürat gerçekleştirdi.





BELEDİYE MECLİSİNDE SEÇİM YAPILACAK



İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Mustafa Bozbey'i görevinden uzaklaştırırken, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni bir seçim yapılmasına karar verdi.



31 Mart 2024 tarihli seçimlerin ardından meclis çoğunluğunun AKP ve MHP'de olduğu bilinirken, yapılacak yeni seçimde belirlenecek belediye başkan vekilinin AKP'li olması bekleniyor.



