İngiliz futbolunda stadyum içi alkol yasağı, 1985 yılında Margaret Thatcher liderliğindeki Muhafazakâr Parti hükümeti tarafından yürürlüğe konulmuştu. Kararın arkasında, aynı yılın mart ayında Luton ile Millwall arasında oynanan FA Cup müsabakasında çıkan ve koltukların sökülüp polisle çatışıldığı büyük şiddet olayları yatıyordu.

İki ay sonra Belçika'daki Heysel Stadyumu felaketinde 39 kişinin hayatını kaybetmesi ve İngiliz kulüplerinin 5 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edilmesi, hükümeti acil önlem almaya zorladı. Hızla yasalaşan Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act ile sahanın görüş alanı içinde alkol tüketimi, maça alkollü girmek ve taraftar taşıyan belirli araçlarda içki içilmesi tamamen yasaklandı.

YASAĞA RAĞMEN RİTÜEL DEĞİŞMEDİ

Aralıksız uygulanan 41 yıllık yasağa rağmen, alkol tüketimi İngiliz taraftarlar için maç günü deneyiminin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etti.

Söz konusu yasağın tribün kültüründeki yansımaları şu şekilde özetleniyor:

Stad Çevresi ve Yollarda Tüketim: Ev sahibi takım taraftarları maç öncesi ve sonrası stadyum çevresindeki barları doldururken, deplasmana giden futbolseverler yolculuk boyunca içki tüketmeyi bir gelenek haline getirdi.

Devre Arası Yarışı: Maç esnasında ayılmak istemeyen taraftarlar, devre arasında tribün altındaki alanlarda kısa sürede olabildiğince çok bira tüketip yeniden koltuklarına yetişme yarışına giriyor.

REKOR OLAYLAR KAYDEDİLDİ

Yasağın kaldırılması fikri heyecan yaratsa da emniyet verileri ve geçmiş tecrübeler ciddi güvenlik kaygılarını beraberinde getiriyor. Euro 2020 finalinde biletiz binlerce sarhoş taraftarın Wembley Stadyumu'nu basması ve çıkan çatışmalarda 19 polisin yaralanarak 86 kişinin gözaltına alınması hafızalardaki tazeliğini koruyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office) tarafından yayımlanan resmi istatistikler de tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor:

Olaylı Maç Sayısında Rekor: 2025-26 sezonunda polise bildirilen "futbol bağlantılı şiddet, taşkınlık ve anti-sosyal davranış" vakası yaşanan maç sayısı bir önceki sezona göre yüzde 4 artarak 1.644 maça yükseldi ve rekor kırdı.

Stadyum Dışı Müdahaleler: Polis müdahaleleri ve gözaltıların yaklaşık %50'sinin stadyum dışında gerçekleşmesi, alkol kaynaklı güvenlik risklerinin yalnızca tribün içiyle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Stad Yasağı Kararları: Futbolla bağlantılı suçlardan hüküm giyen kişilere yönelik stadyumdan men kararlarının sayısı 2012 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.