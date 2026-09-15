MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün Gazetesi Başyazarı Yıldıray Çiçek, son dönemde futbol stadyumlarında terörist başı Öcalan ve süreç aleyhinde yükselen sloganlara tepki gösterdi.

'BU SLOGANI KİM ÜRETTİ?'

Çiçek, partisine yakın Türkgün gazetesinde konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, sürecin başlamasıyla birlikte tribünlerde atılan o sloganın “Terörist Meclis’te konuşma mı yapar? O… çocuğu Abdullah Öcalan!” olduğunu belirterek şöyle yazdı:

"Bu sloganı kim üretti? Farklı illerde bu sloganın tribünlerde atılmasını organize edenler kimlerdir? 'Vay, Abdullah Öcalan’ı mı savunuyorsun?' diyerek ikiyüzlülüklerini örtbas etmeye çalışan embesiller elbette olacaktır. Ancak benim merakımı asıl artıran şudur:

Terör devam ederken, terör örgütü PKK’nın kurucusu Öcalan’ın kurduğu siyasi partilerle ittifak yapılırken tribünlerde atılmayan bu sloganlar, neden şimdi terörü kökten temizlemek adına adımlar atılmaya başlayınca atılıyor?"

BAHÇELİ'NİN TEPKİSİNİ HATIRLATTI

Yazısının devamında Bahçeli’nin, “Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı hâline getirilmemelidir. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir. Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin spor, siyaset ve kimlik gibi düzmece yönlendirmelerle barışı tehdit eden bir dil geliştirmesinin önüne geçilmelidir” çağrısını hatırlatan Çiçek, "İşte bu yüzden o sloganı kimin ürettiğini, stadyumlarda bu sloganların organize bir şekilde yaygınlaşmasını sağlayanların kimler olduğunu çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.