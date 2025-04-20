Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi. Maça Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman’ın yaptığı hareket damga vurdu… Karşılaşmanın 63. Dakikasında Burak Süleyman, Amedspor tribünlerine yönelik hareketlerde bulundu. Bu durum tribünlerde tansiyonu oldukça yükseltti. Burak Süleyman'ın hareketi sosyal medyada oldukça tartışılırken oyuncuya özellikle Amed cephesinden tepki yağdı.

AMED SPORTİF’TEN TEPKİ

Maç sonunda Amed Sportif Faaliyetler’den de olay hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde: “Çorum F.K. karşılaşmasında, rakip takım oyuncusu Burak Süleyman’ın taraftarlarımıza yönelik provokatif ve tahrik edici hareketleri, sporun hiçbir değeriyle bağdaşmamaktadır. Bu hareketlere karşı müsabakanın hakem triosunun sessiz kalması ise kabul edilemez bir zafiyettir.

Kulübümüz, bu tür sportmenlik dışı davranışları asla kabul etmemektedir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli tüm resmi girişimler, yönetim kurulumuz tarafından ivedilikle yapılacaktır.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhunu savunmaya; her türlü provokasyonun ve adaletsizliğin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”