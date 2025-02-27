1987'de Forbes tarafından yayınlanan ilk milyarderler listesinde toplam serveti 295 milyar dolar olan 140 kişi bulunuyordu. O dönemin en zengin kişisi, 20 milyar dolarlık servetiyle Japon emlak kralı Yoshiaki Tsutsumi idi. Fakat günümüzde servet dengesinde büyük bir dönüşüm görülüyor.

Küresel servet istihbarat şirketi Altrata’ya göre dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, şu an 419,4 milyar dolarlık servetiyle tarihteki en büyük finansal güce ulaşan kişilerden biri olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, Tsutsumi'nin zirvedeki servetinin 21 katına eşit.

SÜPER MİLYARDERLERİN DÖNEMİ

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, son senelerde milyarderlerin sayısı artarken, özellikle 50 milyar doları aşan servete sahip kişiler "süper milyarder" kategorisinde sınıflandırılıyor. Bugün dünyada sadece 24 kişi bu seviyeye ulaştı ve bunların 16'sı en az 100 milyar dolar servete sahip "centi-milyarder" olarak kabul ediliyor.

Altrata verilerine göre, 2014'te tüm milyarder servetinin yüzde 4'ünü oluşturan bu süper milyarderler, 2024 itibariyle tüm milyarder servetinin yüzde 16'sını kontrol ediyor. Toplam net değerleri, Fransa'nın nominal GSYİH'sine eşit olan 3,3 trilyon dolar düzeyinde.

SERVET TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNE KAYDI

19. ve 20. yüzyılda sanayiciler dünyanın en zenginleri arasındayken, günümüzde teknoloji milyarderleri süper milyarderler listesinin çoğunluğunda yer alıyor.

Elon Musk'ın yanı sıra, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Google'ın kurucu ortakları Sergey Brin ve Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer da bu listede yer aldı.

Bu kişilerin servetleri büyük ölçüde hisse senedi fiyatlarına bağlı olduğu için büyük dalgalanmalar gösterebiliyor. Örneğin, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, 2023'te servetinin bir yıl içinde onlarca milyar dolar dalgalandı.

EKONOMİK EŞİTSİZLİK

Süper milyarderlerin hızla artan serveti, ekonomik eşitsizlikle ilgili tartışmalara neden oluyor. ABD'de en zengin yüzde 1'lik kesim, toplam servetin yüzde 30'unu elinde tutarken, 1980'lerin sonunda bu oran yüzde 23 düzeyindeydi. Bu durum, ultra zenginler ile geri kalanlar arasındaki farkın giderek arttığını ifade ediyor.

MEDYDA MİLYARDER ETKİLERİ

Süper milyarderler sadece ekonomik değil, aynı zamanda medya ve siyaset alanında da önemli bir güce sahip. Musk, Twitter'ın (X) Bezos, Washington Post'un sahibi olarak medyada etki yaratıyor. Mark Zuckerberg ise Facebook, Instagram ve Threads ile milyarlarca insana erişim sağlıyor.

DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ YAKIN MI?

Altrata uzmanları, mevcut trendin devam etmesi durumunda önümüzdeki onlarca yıl içerisinde dünyanın ilk trilyonerini görebileceğimizi tahmin ediliyor. Altrata Analitik Başkanı Maya Imberg, "Geçmişte böyle bir ihtimal yoktu, ancak şimdi her şey mümkün," dedi.

Süper milyarderlerin ortaya çıkışı, ekonomik ve sosyal düzenin geleceğine dair önemli soruları da gündeme getiriyor. Peki, bu büyük servet birikimi dünyayı nasıl şekillendirecek?