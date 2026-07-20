Geçen hafta çip sektöründe ve genel teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından, yapay zeka alanında en yüksek harcamayı yapan dev şirketler üzerindeki baskı artıyor. Piyasalardaki yapay zeka coşkusu zayıflama belirtileri gösterirken, S&P 500 Endeksi geçen hafta %1,6, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi ise %4,1 oranında geriledi.

S&P 500 içinde en kötü performansı bilgi teknolojileri sektörü sergilerken, Philadelphia Yarı İletken Endeksi %10 düşerek Nisan 2025'ten bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.

Piyasalardaki gerilemeden SpaceX de nasibini aldı. Şirket, bir önceki hafta yaşanan %10'luk düşüşün ardından geçen hafta da %15 gerileyerek halka arz fiyatının altına düştü ve zirve seviyesine kıyasla 1 trilyon dolarlık piyasa değerini kaybetti. Yatırımcıların harcanan yüksek tutarlardan ve olası bir balondan rahatsızlık duyduğu, bu aşamada gelirlerde yeniden bir ivmelenme görme ihtiyacının öne çıktığı belirtiliyor.

DEV ŞİRKETLERİN BİLANÇO SINAVI

Veri merkezlerinin geliştirilmesine aktarılan yüz milyarlarca dolarlık yatırımlara yönelik kuşkular büyürken, önümüzdeki iki hafta içinde açıklanacak bilançolar mercek altına alınacak.

Bloomberg'te yer alan habere göre, en büyük yapay zeka yatırımcılarından Tesla ve Alphabet Çarşamba günü sonuçlarını açıklayacak. Takip eden haftada ise Microsoft, Meta Platforms, Apple ve Amazon bilanço verilerini duyuracak. S&P 500’ün piyasa değerinin çeyreğini oluşturan bu altı şirketin ardından Nvidia da önümüzdeki ay sonuçlarını paylaşacak.

Sektörün en büyük yedi devini takip eden endeks, bu yıl S&P 500'ün gerisinde kalmış durumda. Harcama endişeleri, aynı zamanda S&P 500'ün bu yılki %8,9'luk artışına en çok katkıyı sağlayan yarı iletken hisselerini de olumsuz etkiliyor.

Bu hafta odağın merkezinde yer alan Alphabet'in sermaye harcamalarının bu yıl iki katından fazla artarak 187 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Şirket hisseleri, Gemini 3.5 Pro modelinin teslimatında gecikmeler yaşandığına dair haberlerin de etkisiyle son iki seansta %6,5 geriledi.

Diğer dev şirketlerde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Microsoft bu yıl %19 değer kaybederken, Meta 2026 genelinde hafif düşüş gösterdi. Amazon bu yıl %7,1, Nvidia ise %8,8 yükseldi ancak her iki şirket de Nasdaq 100'ün gerisinde kaldı. Şirketlerin değerlemelerinde de gerileme görüldü; Bloomberg Magnificent 7 Endeksi'nin F/K oranı önceki dönemlerdeki 33 ve 29 seviyelerinden 24'e, Nasdaq 100'ün ise 22'ye geriledi.

ÇİP SEKTÖRÜNDE AYI PİYASASI SENARYOSU

Sermaye harcamalarındaki artıştan doğrudan yararlanan 30 çip şirketini kapsayan Philadelphia Yarı İletken Endeksi (SOX), 2026 yılında %65 yükselmiş olmasına rağmen geçen ay gördüğü zirveden bu yana %20 gerileyerek teknik olarak ayı piyasası eşiğine geldi. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ve ASML Holding NV gibi devlerin yıl sonu gelir tahminlerini yükseltmesine ve IBM verilerinin sunucu harcamalarına işaret etmesine rağmen endeksteki düşüş trendi durmadı.

S&P 500'deki yükselişin neredeyse yarısını sağlayan Micron, Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel, Applied Materials, Lam Research ve Sandisk gibi çip üreticilerinden özellikle bellek ve depolama şirketlerinin hisselerinde sert kayıplar yaşandı. Bu yıl endeksin en iyi performans gösteren hissesi konumundaki Sandisk geçen hafta %29, Micron Technology ise %13 değer kaybetti.

Öte yandan, doğrudan büyük sermaye harcamaları yapmak yerine model sağlayıcılarıyla ortaklık kurmayı tercih eden Apple, %23'lük artışla dev teknoloji şirketleri arasında bu yıl en iyi performansı sergileyen isim oldu.

Alphabet, Microsoft, Amazon ve Meta'nın bu takvim yılında toplam 725 milyar dolara kadar sermaye harcaması yapacağı, bu rakamın 2027'de 900 milyar dolara yaklaşacağı öngörülüyor. Piyasada yaşanan oynaklığa ve kaygılara rağmen, bulut bilişim hizmetlerine olan talebin arzı aşmaya devam etmesi nedeniyle altyapı yatırımlarının süreceği değerlendiriliyor.