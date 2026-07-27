A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek 2023'ün ardından bir kez daha şampiyon oldu. Filenin Sultanları'nın zaferi tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, kupa seremonisinde İstiklal Marşı okunurken, milli voleybolcular gözyaşlarını tutamadı.

Seremoni esnasında en çok dikkat çeken detaylardan biri ise Sinead Jack-Kısal ile Hande Baladın arasında yaşananlar oldu.

Türk vatandaşlığına geçen Trinidad ve Tobago asıllı Türk milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal'ın İstiklal Marşı'nı ezbere ve coşkuyla söylerken, hemen yanındaki Hande Baladın marş biter bitmez şaşkınlıkla takım arkadaşına sarıldı.

İkilinin bu duygusal anları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.