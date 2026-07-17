Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve kulüp yetkililerinin yanı sıra töreni yerinde takip etmek isteyen 20 binin üzerinde siyah-beyazlı taraftar katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yla birlikte tribüne gelen Leandro Trossard'ı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarları selamladıktan sonra sözlerine başlayan Serdal Adalı, dünyanın en önemli oyuncularından birine daha Beşiktaş formasını giydirirken tarihi anlara şahitlik ettiklerini söyleyerek "Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda Beşiktaş'ın hedeflediği başarıların, camia olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda bütün Beşiktaşlıların bilmesini istiyorum ki biz Beşiktaşımıza sadece büyük bir futbolcu transfer etmedik. Aynı zamanda çok büyük hedefleri olan, her koşulda en iyi şekilde mücadele eden, savaşan, kazanan büyük bir karakter kazandırdık. Kendisi, transferi sürecinde bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi ve karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi, vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti. Beşiktaş da kendisine daha şimdiden büyük bir saygı, sevgi ve güven duyuyor. Taraftarımızın sevgi gösterileri, bugün yaşadığımız bu coşku ve sevinç, yaşayacağımız daha büyük mutlulukların habercisi" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK BİRLİK AYNI HEDEFE YÜRÜMEKTİR"

Leandro Trossard'ın camianın beklentilerini karşılayacağından emin olduğunu vurgulayan Adalı, şöyle konuştu:

"Beşiktaşımızın layık olduğu kupaları, şampiyonlukları birlikte kazanmayı diliyorum. Leandro'nun daha önce oynadığı bütün kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş'ta da sembol olacağına, Beşiktaşlıların onu çok seveceğine, taraftarımızın da ona ve takımımıza her zaman destek olacağına inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, başarının anahtarı birlik beraberliktir. Gerçek birlik, hep aynı fikirde olmak değildir. Gerçek birlik, farklı sesler olsa bile aynı hedefe yürümektir. Trossard'a evine hoş geldin diyorum."

"BÜYÜK BAŞARILARA YÜRÜYECEĞİZ"

Başkan Adalı'nın ardından açıklamalarda bulunan Leandro Trossard, Serdal Adalı ve yönetim kuruluna teşekkür ederek "Bu süreçte desteklerini çok hissettim ve burada olduğum için çok heyecanlıyım. Size de çok teşekkür ediyorum sevginizi ve desteğinizi dünyanın her yerinden hissettirdiniz. Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine geri getirmek için takım arkadaşlarımla beraber buraya geldim. Şunun bilincindeyim ki siz olmadan bir şey başaramayız. Umarım bu sezon sizinle ve takım arkadaşlarımla beraber büyük başarılara yürüyeceğiz." dedi.

Açıklamaların ardından Belçikalı futbolcu, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

İmza töreninin ardından sahaya çıkan Leandro Trossard, taraftarlara "üçlü" çektirdi. Trossard, saha kenarındaki topları da tribünlere attı.

Ardından 31 yaşındaki futbolcu, yanına gelen çocuklarıyla birlikte kendisi için hazırlanan video klibi izledi.

İmza töreni, Leandro Trossard'ın tribünlere gol sevincini yapması ve yeniden "üçlü" çektirmesiyle sona erdi.