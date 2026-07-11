SAYIYOR… Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel İstanbul’a geldi, siyah-beyazlı kulüple pazarlık masasına oturdu. Görüşmelerde 8 milyon Euro garanti ücret ve bonusları içeren bir paket üzerinde prensip anlaşmasına varıldı. Menajer Hebel, Kara Kartal’ın şartlarını anlattığı Leandro Trossard’a, “Suudi Arabistan’dan çok daha yüksek bir teklif var” dedi.

FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİNDE YOK

Yıldız futbolcunun bu sözlere cevabı net oldu: “Hayır! Kesinlikle Suudi Arabistan’a gitmek istemiyorum.” Siyah-beyazlı kulübün ilk günden itibaren yaklaşımından çok etkilenen tecrübeli oyuncu, diğer kulüpleri gündemine dahi almadı. 31 yaşındaki sol kanat, Dünya Kupası macerasını noktaladıktan sonra en geç 48 saat içinde imzaların tamamlanmasını bekliyor. Bu arada Fenerbahçe’nin bu transfer için devreye girdiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı gelen haberler arasında.