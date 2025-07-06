Fenerbahçe, Arsenal’in 30 yaşında ki Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard ile ilgileniyor. İngilizler ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Belçikalı oyuncu mali açıdan tatmin edici bir transfer hedefliyor ve teklifleri değerlendiriyor. Teknik Direktör Mikel Arteta, Trossard’ı takımda tutmak istiyordu.

HEMEN 3 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR

Menajeri Dirk Hebel de F.Bahçe’ye gelmesine sıcak bakmıyordu. Ama Leandro Trossard, bu aşamada kritik bir hamle yaptı ve menajerini değiştirip, Türk futbol piyasasında aktif olan DW Sports Management’a geçti. Sarı-lacivertli yönetimin 3 yıllık sözleşme karşılığında tecrübeli yıldızın ücret beklentisini karşı lamaya hazır olduğu belirtildi.

HER İKİ AYAĞINI KULLANABİLİYOR

Yönetim, bir yıllık sözleşmesi kalan Trossard için Arsenal’e 15 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. 30 yaşındaki oyuncu Arsenal ile geçen sezon 56 maçta forma giydi, 10 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı’nda da 45 maçta 10 gol attı. İki ayağını da kullanıyor olması, Tadic’i hatırlatıyor.