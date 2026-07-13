Beşiktaş’ın transfer etmek için büyük uğraş verdiği Leandro Trossard’da pürüz çıktı. Belçikalı futbolcunun menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlıların oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu doğruladı.

Sky DE'ye açıklamalarda bulunan Hebel, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil." ifadelerini kullandı.

Trossard'ın geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor." dedi.