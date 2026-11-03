Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, TRT Spor'a verdiği röportajda Arsenal'den siyah-beyazlı takıma hangi oyuncuyu getirmek isteyeceği sorusuna Odegaard ve Saka isimleriyle yanıt verdi.

Eski takımına hangi Beşiktaşlı futbolcuyu götüreceği de sorulan Trossard, "Arsenal'i her zaman destekliyorum. Buradan Arsenal'e Orkun Kökçü'yü götürürdüm. Odegaard ya da Saka'yı da Beşiktaş'a alırdım." dedi.

TRANSFER SÜRECİ 6-8 HAFTA SÜRDÜ

Beşiktaş'ın ilgisini Dünya Kupası sırasında öğrendiğini anlatan Trossard, transfer sürecinin 6-8 hafta sürdüğünü söyledi. Kulübün kendisini ne kadar istediğinin ve kupa kazanma konusundaki kararlılığının tercihinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Başkanla doğrudan görüşmediğini, görüşmeleri menajerinin yürüttüğünü belirten Belçikalı oyuncu, "Kulübün bana 3 yıllık sözleşme teklif etmesi ve transferim için gösterdiği istek beni çok heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı. Trossard, yeni teknik direktör, yeni oyuncular ve yeni bir projeyle Beşiktaş'a gelmenin kendisi için bir meydan okuma olduğunu dile getirdi.

Taraftarın da geliş nedenleri arasında bulunduğunu söyleyen Trossard, karşılamadan duyduğu memnuniyeti anlattı. Taraftarlarla etkileşim içinde olmayı sevdiğini, onların desteğinin sahaya olumlu yansıdığını belirtti.

"ŞU ANKİ HEDEFİMİZ İLK 8'E GİRMEK"

Beşiktaş'ın her kulvarda şampiyonluğu hedeflediğini söyleyen Trossard, Avrupa'da gidebildikleri yere kadar ilerlemek istediklerini, Türkiye Kupası'nın da hedefleri arasında olduğunu anlattı.

Avrupa Ligi için ise "Şu anki hedefimiz ilk 8'e girmek. Sonrasında ise sürecin nasıl gelişeceğine bakacağız." dedi. Arsenal'de Avrupa'da adım adım ilerlediklerini hatırlatan Trossard, kura çekimleri ile rakiplerin maç dönemindeki form durumlarının sonuçlarda belirleyici olabildiğini ifade etti.

Hücum futbolunu sevmesinin Beşiktaş'ı tercih etmesinde etkili olduğunu belirten Trossard, birlikte çalıştığı Arteta, De Zerbi ve Italiano'nun ortak özelliklerinden birinin bu anlayış olduğunu söyledi. Italiano'nun hücum futbolu oynattığını bilmesinin kararındaki payına dikkat çekti.

ORKUN'A ÖVGÜ, SALİH'E "CANAVAR" BENZETMESİ

Orkun'un iki ayağını da iyi kullandığını, son paslarda başarılı olduğunu ve takımın topa sahip olmasında önemli rol üstlendiğini anlatan Trossard, "Çok zeki bir oyuncu. Futbolu en iyilerle oynamak avantajdır. Orkun gibi bir oyuncuyla birlikte oynamaktan memnunum. En kısa sürede geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Salih Özcan'la iyi bir ilişkileri olduğunu ve birlikte çok zaman geçirdiklerini belirten Trossard, takım arkadaşı için "Salih çok şakacı biri ama saha içinde de bir canavar." ifadesini kullandı.

Dusan Vlahovic ile 2,5 aydır birlikte oynadıklarını söyleyen Belçikalı futbolcu, onun hem hücumda iyi hem de savunmada çalışkan olduğunu vurguladı. İlerleyen dönemde birlikte daha iyi olacaklarını düşündüğünü dile getirdi.

İlhan Fakılı'nın gelişimini de değerlendiren Trossard, genç oyuncunun tecrübeli isimleri iyi gözlemlemesi gerektiğini söyledi. İlhan'ın üzerine koyarak ilerlediğini belirterek Beşiktaş için gelecekte çok iyi işler yapacağına inandığını ifade etti.