Dünya Kupası maç saatlerinde ekranda çıkan "Şifreli Kanal" uyarısı teknik bir arıza değildir. TRT, uluslararası yayın hakları nedeniyle maç esnasında sinyali sadece Türkiye sınırlarına şifreler. Kurumun açıkladığı herhangi bir 4 haneli şifre yoktur. Çözüm, uydu alıcınıza güncel frekansı girmektir.
🛠️ İşte TRT 1 Güncel Dünya Kupası Frekans Bilgileri (Türksat 4A)
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
Not: Bu ayarları yaptıktan sonra hala sorun yaşıyorsanız, televizyonunuzdan "Otomatik Kanal Tarama" yapmanız veya çanak anten kablolarını kontrol etmeniz önerilir.