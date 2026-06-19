Dünya Kupası maç saatlerinde ekranda çıkan "Şifreli Kanal" uyarısı teknik bir arıza değildir. TRT, uluslararası yayın hakları nedeniyle maç esnasında sinyali sadece Türkiye sınırlarına şifreler. Kurumun açıkladığı herhangi bir 4 haneli şifre yoktur. Çözüm, uydu alıcınıza güncel frekansı girmektir. 🛠️ İşte TRT 1 Güncel Dünya Kupası Frekans Bilgileri (Türksat 4A) Frekans: 11794 Polarizasyon: V (Dikey) Sembol Oranı: 30000 FEC: 3/4 Not: Bu ayarları yaptıktan sonra hala sorun yaşıyorsanız, televizyonunuzdan "Otomatik Kanal Tarama" yapmanız veya çanak anten kablolarını kontrol etmeniz önerilir.

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