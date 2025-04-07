TRT son 19 yılda 10.8 milyar dolar (yaklaşık 410 milyar TL) gelir elde etti ancak bu paranın nerelere harcandığı konusunda soru işaretleri var. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, TRT’yle ilgili hem Meclis araştırması istedi hem de yazılı soru önergesi verdi.

Özellikle TRT’nin 2004-2023 yılları arasında topladığı 10.8 milyar dolarlık vergi ve gelirlerin nasıl harcandığı ile bandrol ücretlerinin hangi projelere aktarıldığına dair net açıklamalar yapılmıyor. Vergiler ve bandrol ücretleriyle finanse edilen TRT’nin mali yönetimine ilişkin Meclis araştırması isteyen Dinçer, vatandaşın ödediği her kuruşun hesabının sorulması gerektiğini kaydetti.

PARALAR FAİZDE Mİ

Dinçer’in önergesinde, traktörlerden 8.000 TL, cep telefonlarından 1.200 TL ve tabletlerden 400 TL alınan bandrol ücretlerinin hangi alanlara harcandığının kamuoyuyla paylaşılmadığına dikkat çekti.

2022’de elektrik faturalarından kaldırılan TRT payının yerini artan bandrol ücretlerinin almasıyla vatandaşların mali yükünün daha da arttığını ifade eden Dinçer, “TRT’nin vadeli hesaplarda 5 milyar TL, Hazine bonolarında ise 6 milyar TL tuttuğu iddia ediliyor. Ancak bu kaynaklar nasıl kullanılıyor bir açıklama yok” dedi.

SORU İŞARETİ VAR

2023 yılında TRT’nin topladığı 18 milyar TL verginin harcama kalemlerinin belirsizliğini koruduğunu vurgulayan Dinçer, son üç yılda kurumun vergi yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğinin de açıklanmasını istedi. Dinçer, TRT’nin mali raporlarının denetim sürecine ilişkin de soru işaretlerine dikkat çekti.

Bakandan yanıt bekleyen sorular

CHP’li Dinçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten şu soruları yanıtlamasını istedi:

- TRT’nin 2004-2023 yılları arasında topladığı 10.8 milyar dolar nasıl harcanmıştır?

- TRT’nin bandrol gelirleri hangi projelere yönlendirilmiştir? Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı, bunun yerine alınan bandrol ücretlerinin vatandaşlara maliyeti nedir?

- TRT’nin 5 milyar TL’si vadeli hesaplarda, 6 milyar TL’si ise Hazine bonosunda. Bu paralar kullanıldı mı?

- 2023’te TRT’nin topladığı 18 milyar TL nerelere harcanmıştır?

- TRT son 3 yılda ne kadar vergi ve kurumlar vergisi ödemiştir? TRT’nin mali raporları denetleniyor mu?

TRT yönetim kurulu üyeleri

Kartal İHL mezunu

Meryem İlayda Atlas Çetin: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Meryem İlayda Atlas Çetin, Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerini tamamladı. 2014’te yayın hayatına başlayan Lacivert dergisinin kurucu genel yayın yönetmenliği yaptı. Kurucu editör olduğu Daily Sabah gazetesinde yayın koordinatörü.

Milletvekili oğlu

Zahid Sobacı: 20 ve 21’inci dönem Refah-Fazilet Partisi Milletvekili Bekir Sobacı’nın oğlu. 2018-2021 yılları arasında İletişim Başkanlığı Başkan yardımcısı olan Sobacı, 2019 yılında da Basın İlan Kurumu Yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı.

‘Milli Gazeteci’

Hilal Kaplan: Bilgi Üniversitesi Psikoloji mezunu. Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürüyor. Sezai Karakoç Sosyal Medya Ödülleri “Milli Gazeteci Ödülü” sahibidir.

Doktora tezi Erdoğan

Oğuz Göksu: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Doktora tezi “Siyasal İktidar İnşasında Lider Olgusu: Lider Tipolojileri Bağlamında Recep Tayyip Erdoğan İncelemesi” oldu.

Diğer yönetim kurulu üyeleri ise şunlar: Ahmet Albayrak: TRT Yönetim Kurulu Başkanı, Atakan Yılmaz: AKP MKYK üyesi, Mücahit Eker, Oğuzhan Bilgin: Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu ve Veysel Kurt.