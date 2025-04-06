İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkede başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketi ile birleşmiş ve milyonlarca kullanıcı 2 nisan tarihi için 'boykot' çağrısında bulunmuştu.



Boykot paylaşımı yapan ünlüler arasında TRT'de yayınlanan 'Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da yer alırken, Pusat söz konusu paylaşımın ardından kanal yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

'GÖNÜL DAĞI'NIN YILDIZINA TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ



Pusat'ın diziden ayrılmasının ardından çekilen stok bölümlerin kullanılmayacağını ve senaryoda revizeye gidileceğini açıklayan yapım şirketinin Pusat'tan boşalacak koltuk için oyuncu arayışına başladığı öğrenildi.



MyNet'te yer alan habere göre; 'Teşkilat' dizisinde oynaması için bir başka TRT yapımı olan 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncu Gülsim İlhan Ali'ye teklif götürüldü.

İddialara göre Gülsüm İlhan Ali, hayranlarının gösterebileceği tepki ve mevcut dizisindeki rolünden memnun olması nedeniyle sunulan teklifi reddetti. İddiaların sosyal medyada gündem olmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Ali'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların altına "Diziyi kabul etme", "Sana yakışan bu diziye gelmemen" diye yazdı.