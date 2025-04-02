CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT'ye tepki göstererek, "Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Aybüke nerede oynuyorsa rekorlar kırdırtacağız, hangi dizide oynarsa destekleyeceğiz." açıklamasını yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan protestolar, tutuklamalar ve boykot çağrıları nedeniyle sessiz kaldığı için eleştirilen Cem Yılmaz da boykot çağrısı yaptığı için Aybüke Pusat'ın TRT dizisinin kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi. Cem Yılmaz, "Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani?" dedi.

"AYBÜKE NEREDE OYNUYORSA REKORLAR KIRDIRTACAĞIZ"

Özel, Trabzon'da yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin fişlemelerinin tamamını sarayın önünde bidonda yakacağım, merak etmeyin siz. Kimse korkmasın. AK Parti korksun. Bugünkü sistemin aparatları korksun. TRT'de Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kardeşimiz boykotla ilgili kişisel tutumunu belirlemiş. Hemen ekmeğiyle oynamışlar, oyuncu listesinden çıkarmışlar. Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Aybüke nerede oynuyorsa rekorlar kırdırtacağız, hangi dizide oynarsa destekleyeceğiz. Bir sanatçı tutumunu ilan ediyor diye işiyle, aşıyla oynuyorlar. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz." diye konuştu.

CEM YILMAZ'DAN SERT TEPKİ

Cem Yılmaz da sosyal medya paylaşımında, "Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin ? Hayır diyemezsin. E halde?" düşüncesini dile getirdi.