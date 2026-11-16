SIK sık tarafsız olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bandrol ücreti adı altında vatandaşın cebinden sadece 2025 yılında 35.8 milyar lira aldı. TRT, 2021–2025 yıllarını kapsayan beş yılda 91 milyar 208 milyon lira bandrol geliri elde etti. Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünleri satın alırken ödenen bandrol ücreti TRT’yi ihya ediyor.

MUHALEFETE YER YOK

Muhalefetin kendisine yer bulamadığı TRT’de 2025 yılı gelirlerinin yüzde 74’ü vatandaştan elde edilen bandrol gelirlerinden oluştu. TRT aldığı kamusal desteğin “yüksek değil, aksine düşük” olduğunu savundu.

SÜMER’E YANIT VERDİ

YENİ Parti Adana Milletvekili Orhan Sümer, TRT’nin bandrol gelirlerini gündeme getirdi. Sümer’in sorularını yanıtlayan TRT 2025 yılında 48 milyar 347 milyon 92 bin liralık gelir elde etti. Bunun 35 milyar 777 milyon liralık kısmı ise bandrollerden geldi.

BANDROL İHYA ETTİ

TRT, 2021–2025 yıllarını kapsayan beş yılda vatandaşın satın aldığı elektronik ürünlerden yaklaşık 91 milyar 208 milyon lira bandrol geliri elde etti. TRT, 2025 yılını 4 milyar 275 milyon 723 bin 889 lira karla kapattı. Yıl boyunca 44 milyar 71 milyon 368 bin 149 lira gider yapıldı. 48 milyar 347 milyon 92 bin 38 lira gelir elde edildi.

TRT’nin yıllara göre bandrol geliri şöyle:

2021: 3 milyar 423 milyon lira

2022: 7 milyar 947 milyon lira

2023’: 18 milyar 235 milyon lira

2024: 25 milyar 824 milyon lira

2025: 35 milyar 800 milyon lira