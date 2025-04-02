"Bir Ruh Macerası" dizisi Türk sinemasının ilk kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın hikayesini ele alıyor.
Yapımcılığını Harmonie Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Nail Doğan’ın yapacağı 10 bölümlük dizide Boran Kuzum, Şasa’nın ilk eşi, efsane yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırmaya hazırlanıyordu.
Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz, Saadet Işıl Aksoy’un rol alacağı dizinin çekimleri yarın başlayacaktı.
Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, TRT’nin dijital platformu tabii için çekilecek dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum’a bugün "gündem nedeniyle" kendisiyle çalışamayacakları iletildi.
Boran Kuzum yaptığı paylaşımlarla son dönemde yaşananlara karşı duruşunu göstermiş ve boykot çağrısında bulunmuştu.
Kuzum, sosyal medya hesabından boykot çağrısına destek veren paylaşım yapıp ardından sildiği halde TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a da “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla destek vermişti.