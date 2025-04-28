İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından siyasette artan gerilimde CHP lideri Özel miting meydanlarından iktidara yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise 6 Nisan tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel için bir paylaşımda bulunarak, "Artık haddini bil!" demişti.
Hakan Fidan'ın CHP lideri Özel'e yönelik paylaşımının altına ise skandal bir yorum geldi.
TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez, Bakan Fidan'a seslendi.
"PUTİN'E MUHALİF KİM VARSA..."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden 'suikast' iması yapan Söylemez paylaşımında şunları kaydetti:
"Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?"