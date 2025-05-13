Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Manolya Sitesi'nin A ve B blokları 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Binada yaşayan 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit, statik fenni mesul ve statik proje müellifi Osman Polat Yalçın, MADO'nun sahibi ve MADO'ya ait Tarhanacı Kafe'nin ortağı Atila Kanbur, MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe'nin ortağı Mehmet Sait Kanbur ile Tarhanacı Kafe ortakları Ali Rıza Eren ve Mümtaz Eren, Haşiroğlu Tarhana isimli iş yerinin sahibi Faruk Çiftaslan hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Öte yandan, başsavcılık, binanın yapım tarihinde Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapmakta olan ve tahkikat konusu yapının inşa aşamasında temel vize işlemlerinde gerekli izin ve onay işlemlerini yapan belediye imar işleri müdürü Fahri Yiğitoğlu ve belediye imar işleri müdür yardımcısı Veli Çiftaslan hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırladı.

TEPKİ ÇEKTİ

Depremde yıkılan Manolya Sitesi’nde 35 kişinin hayatını kaybettiği davada yargılanan Kanbur’un devlet kanalında ağırlanması kamuoyunda tepkilere yol açtı...

Sosyal medya kullanıcıları, yargı süreci devam eden bir ismin TRT ekranlarına çıkarılmasını tepki gösterdi...