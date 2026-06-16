Dünya Kupası'nın merakla beklenen ekiplerinin başında gelen İran, ABD'de oynanan maçta Yeni Zelanda'nın karşısına çıktı. Ancak Türkiye'de maçı takip etmek için ekranları başına geçen izleyiciler, yaklaşık 4 dakikalık bir şokla karşılaştı...

TRT 1'de yayınlanan mücadelenin ilk 4-5 dakikalık bölümünde spiker Yasin Dallı, İran'ın geliştirdiği atakları Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'nın hücumlarını ise İran atağı olarak aktardı. TRT canlı yayınında yaşanan bu büyük karışıklık, kısa sürede maçı izleyen binlerce futbolseverin dikkatini çekerek sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"TAREMİ EKRANA GELİNCE ANLADI"

Kısa sürede X ve diğer sosyal medya platformlarında gündem olan olayla ilgili yüzlerce mizahi ve eleştirel yorum yapıldı... Futbolseverler özellikle maçın ezbere anlatıldığını düşündüklerini dile getirdi.

Yorumların bir kısmı şöyle:

- "Ağabey maçı radyodan anlatıyor sandım, ekrana bakınca her şeyin ters olduğunu anladım."

- "4 dakika boyunca paralel evrendeki maçı izlettiler bize."

- "Neyse ki kamera Mehdi Taremi'yi yakından çekti de spikerimiz sahadaki beyazlıların İran olduğunu idrak etti..."

- "Ağabey tiplerinden de mi anlamadın..."

- "Hadi takımları en başta karıştırdın anlarım da oyuncuların ismiyle anlatmayı nasıl başardın?"