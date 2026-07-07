2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, çok konuşulan ev sahibi ABD'yi Ketelaere (2), Vanaken ve Lukaku'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. ABD'nin tek golünü ise Malik Tillman, 31'inci dakikada kaydetti.

TRUMP'IN TELEFONU OLAY OLMUŞTU

Karşılaşmadan kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak, Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun'un cezasını erteletmesi, dünyada kısa sürede gündem oldu. Siyasi müdahale olarak değerlendirilen bu hamle, futbolseverlerin tamamına yakını tarafından tepkiyle karşılandı.

TRT SPİKERİNDEN GÜNDEM OLAN GÖNDERME

Belçika'nın, ABD karşısındaki 4-1'lik zaferini TRT'de anlatan spiker Özkan Öztürk'ün maçın kapanışındaki göndermeli sözleri ise kısa sürede sosyal medyada dünyanın gündemine girdi. Öztürk karşılaşmayı, Trump'ın 'kırmızı kart iptaline' gönderme yaparak "Son dakika bir değişiklik olmazsa, Amerika turnuvaya veda etti" sözleriyle kapattı.

Öztürk'ün bu sözleri, X'teki (eski adıyla Twitter) yeni 'çeviri' özelliği sayesinde kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Telefon olayına tepkili olan futbolseverler tarafından Öztürk'ün anlatımı, kısa sürede viral oldu.