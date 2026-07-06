2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Brezilya ve Norveç karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmayı Norveç, 79 ve 90'da Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Brezilya'nın tek sayısını ise 90+10'da Neymar, penaltıdan kaydetti. Norveç, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

Heyecan dolu mücadele öncesi TRT ekranlarında yaşanan diyalog ise sosyal medyada gündem oldu... Henüz yaklaşık iki hafta önce spiker Murat Ekrem Çimen'in 5 dakika boyunca İran ve Yeni Zelanda'yı birbirine karıştırarak anlatımının etkisi soğumadan, yeni bir gafa imza atıldı.

DÜNYA YILDIZI GOLCÜ NORVEÇLİ OLDU

Maçtan önce yayınlanan 'Kupa Saati' programında moderatör Özgür Buzbaş, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i "Norveç'in kenarda kalan etkili silahlarından biri olarak" tanımladı. Yorumcu ve eski milli futbolcu İlker Yağcıoğlu da Buzbaş'ın sözlerini destekler nitelikte yorumda bulundu. Bu diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu:

Özgür Buzbaş: "Bu arada Haaland'ın dışında çok silah var. Henüz o kadar fazla göremedik. Sörloth, Odegaard, Gyökeres... "

İlker Yağcıoğlu: "Gyökeres daha yok, onu hiç göremedik. Bugün de yok, dolayısıyla..."

Özgür Buzbaş: "İlk 11'de yok ama girebiliyor."

BÜYÜK GAFA ÖZÜR GECİKMEDİ

Öte yandan Özgür Buzbaş, hatasını kısa sürede fark edip hem canlı yayında hem de sosyal medya üzerinden konuyla ilgili izleyicilerden özür diledi. Buzbaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı özrü şöyle:

"Yayında Haaland, Sörloth ve Odegaard'ı sayarken ardından Gyökeres'i de bir anlık dalgınlıkla saydım. Hatamın farkına saniyeler içinde varıp canlı yayında düzelttim. Bu tamamen benim dikkatsizliğimdi."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öte yandan her ne kadar özür dilenmiş olsa da izleyicilerin sosyal medyadaki tepkisi bir hayli sert oldu. Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle:

- "Ben artık bilerek yaptıklarını düşünmeye başladım. Maçları anlatırken de futbolcu isimlerini yanlış söylüyorlar. Hakem korner veriyor, spiker aut diyor. Programlarda yine futbolcuları farklı takımda sanıp konuşuyorlar. Amacı anlamadım ama bu konu hep gündemde."

- "Shevchenko, Inzaghi, Henry, Van Basten falan da daha devreye giremedi Norveç'te."

- "Siz hangi evrende yaşıyorsunuz yahu?"

- "Taçsız Kral Pele ve Fenerbahçeli Cemil de daha devreye girmedi Norveç'te."

- "Bir de tonla para kazanıyorlar, nereden baksan rezillik."