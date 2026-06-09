Futbolda gözler FIFA 2026 Dünya Kupası'na çevrildi. A Milli Takımımızın da katılacağı dev turnuva TRT ekranlarından yayınlanacak. Ancak daha önceki turnuvalarda TRT frekans sinyalini kıstığı için maçlara şifre girmişti.

Kurumdan yapılan açıklamada futbolseverlere uyarı geldi.

TRT'den yapılan açıklamada, ''Millî takımımızın maçları başta olmak üzere Dünya Kupası heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanacak! Karşılaşmaları kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcılarınızı görselde yer alan güncel frekans bilgilerine göre ayarlamanız yeterlidir. Daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerimizin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Dünya Kupası maçlarını Türkiye'de TRT ekranlarından şifresiz ve kesintisiz izleyebilirsiniz! Tüm futbolseverlere iyi seyirler diliyoruz!'' denildi.

Açıklamada frekanslarla ilgili ise görsel paylaşıldı. İşte o görsel: