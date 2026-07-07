FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahibi ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. ABD ise turnuvaya veda etti.

ABD’li futbolcu Balogun, kırmızı kartının ertelenmesinin ardından bu maça 11’de çıktı. Mücadelede 90 dakika oynayan Balogun etkisiz bir görüntü çizdi.

TRT'DEN OLAY TEPKİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise TRT spikeri olay bir tepki verdi. TRT spikeri, FIFA ve ABD’ye gönderme yaparak, "Son dakikada bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti” ifadelerini kullandı. Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.