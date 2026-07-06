SÖZCÜ TV başta olmak üzere çeşitli medya organlarına akreditasyon verilmemesinin de gündeme oturduğu NATO Zirvesinde, NATO Genel Sekreter Rutte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TRT SORUYU SANSÜRLEDİ

Basın toplantısında Hollandalı bir gazetecinin canlı yayında sorduğu soru TRT'nin sansürüne uğradı.

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğunun ve NATO gözaltılarının hatırlatıldığı sorsa da TRT çeviri yaparken sorunun o kısımlarını kırptı.

O detayı SÖZCÜ TV Programcısı Damla Doğan Tuncel canlı yayında anlattı.

SORULAN İNGİLİZCE SORUNUN TAM ÇEVİRİSİ:

"Ev sahiplerine teşekkür ettiniz. Ancak son birkaç hafta içinde burada muhaliflere ve özellikle bir komedyene karşı baskılar yaşanıyor. Sizce Ankara, liberal demokrasilerin bir araya gelmesi için en doğru yer mi?

Bu konular Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşülecek mi?"

TRT HABER'DEKİ ÇEVİRİ:

"Ev sahibi ülkeye güzel sözlerle söze başladınız. Bu noktada Türkiye'de yargıyla alakalı eleştiriler var. Türkiye'de demokrasiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Ve Sayın Erdoğan'ın yönetimi ile alakalı neler düşünüyorsunuz?"